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لبنان

تبادل لإطلاق النار بين الجيش ومطلوبين أثناء عملية دهم في حي الشراونة

Lebanon 24
18-11-2023 | 09:01
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 18/ 11/ 2023، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في حي الشراونة – بعلبك، وتعرضّت لإطلاق نار دون وقوع إصابات بين العسكريين، فردّت بالمثل ما أدّى إلى إصابة (ح.ج.)، وهو مطلوب لإقدامه على إطلاق النار باتجاه دوريات للجيش في تواريخ سابقة بواسطة أسلحة حربية، ما أدى إلى إصابة ٣ عسكريين. وقد نُقل إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة.
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بنتيجة عملية الدهم، ضُبطت كمية من المخدرات والأسلحة والذخيرة إضافة إلى سيارة غير قانونية.
سُلِّمت المضبوطات إلى المراجع المختصّة وبوشر التحقيق.
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