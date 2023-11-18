أعلن "حزب الله" في بيان أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم السبت 18-11-2023 موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة".

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