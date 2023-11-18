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لبنان
يحطّم زجاج السيّارات لسرقتها.. هكذا ضُبط بالجرم المشهود!
Lebanon 24
18-11-2023
|
10:21
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة في بيان، أنه "في إطار المتابعة المسّتمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من مختلف الجرائم في المناطق اللبنانية كافّة وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، وبعد أن كثُرت عمليّات سرقة محتويات السّيّارات في وضح النهار، في مدينة صيدا، كثّفت دوريّات مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي تحريّاتها واستقصاءاتها لمعرفة الفاعلين وتوقيفهم".
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واشار البيان الى أنه "بنتيجة المتابعة، توافرت معلومات لدى عناصر المفرزة، حول قيام أحد الأشخاص بتحطيم زجاج إحدى السّيّارات في محلّة الكنايات- صيدا بهدف سرقتها.
على الفور، توجّهت دوريّة من المفرزة إلى المحلّة المذكورة، وتمكّنت من توقيف الفاعل على متن سيّارة كان يستعملها في تنفيذ عمليّاته، وذلك بالجرم المشهود، وبمساعدة من المواطنين. وتبيّن أنّه يدعى: م. د. (من مواليد عام 1982، فلسطيني) بتفتيشه والسّيّارة، عُثر على آلات تسجيل سيّارات، و"عدّة" صناعية متنوعة.
بالتحقيق معه، اعترف أنّه، بتواريخ سابقة، سرق محتويات 4 سيّارات كانت مركونة في المحلّة ذاتها.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات مخفر صيدا القديمة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء".
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