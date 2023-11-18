Advertisement

لبنان

يحطّم زجاج السيّارات لسرقتها.. هكذا ضُبط بالجرم المشهود!

Lebanon 24
18-11-2023 | 10:21
A-
A+
Doc-P-1131874-638359250455349657.jpg
Doc-P-1131874-638359250455349657.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة في بيان، أنه "في إطار المتابعة المسّتمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من مختلف الجرائم في المناطق اللبنانية كافّة وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، وبعد أن كثُرت عمليّات سرقة محتويات السّيّارات في وضح النهار، في مدينة صيدا، كثّفت دوريّات مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي تحريّاتها واستقصاءاتها لمعرفة الفاعلين وتوقيفهم".
Advertisement

 
واشار البيان الى أنه "بنتيجة المتابعة، توافرت معلومات لدى عناصر المفرزة، حول قيام أحد الأشخاص بتحطيم زجاج إحدى السّيّارات في محلّة الكنايات- صيدا بهدف سرقتها.

على الفور، توجّهت دوريّة من المفرزة إلى المحلّة المذكورة، وتمكّنت من توقيف الفاعل على متن سيّارة كان يستعملها في تنفيذ عمليّاته، وذلك بالجرم المشهود، وبمساعدة من المواطنين. وتبيّن أنّه يدعى: م. د. (من مواليد عام 1982، فلسطيني) بتفتيشه والسّيّارة، عُثر على آلات تسجيل سيّارات، و"عدّة" صناعية متنوعة.


بالتحقيق معه، اعترف أنّه، بتواريخ سابقة، سرق محتويات 4 سيّارات كانت مركونة في المحلّة ذاتها.


أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات مخفر صيدا القديمة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2023-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:47 | 2023-11-18
12:24 | 2023-11-18
12:12 | 2023-11-18
11:44 | 2023-11-18
11:17 | 2023-11-18
11:09 | 2023-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24