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لبنان

شيخ العقل إتصل بالبطريرك الراعي متضامناً: لإنقاذ الوطن الواقف على شفا الحرب

Lebanon 24
18-11-2023 | 11:09
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اتصل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي متضامناً، ومستنكرا حملة التحريض الاخيرة ضده، على خلفية موقفه الانساني تجاه العائلات الجنوبية. 
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وأكد شيخ العقل "حاجة الوطن القصوى وأكثر من اي يوم مضى، الى التضامن الداخلي والوطني والروحي وإلى تضافر جهود كل المؤمنين بالحفاظ على بلدنا الواقف على شفا الحرب، لإنقاذه من الأخطار الجاثمة التي تهدد وجوده ومستقبله، بسبب الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة عليه، في لحظة حرجة جدا يمر بها لبنان والمنطقة". 

ودعا الشيخ ابي المنى "المجتمع الدولي الى الضغط على إسرائيل، من اجل وقف عدوانها الوحشي المستمر على غزة منذ نحو شهر ونصف، والذي أسقط كل المحرّمات الإنسانية والميثاقية والقانونية، وارتكابه أشد الفظاعات الإجرامية والإبادات البشرية التي لا يتصورها عقل، ولم تسلم منه المستشفيات والمدارس ودور العبادة ومراكز إيواء العائلات والاطفال والنساء والشيوخ".
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