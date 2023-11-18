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لبنان
في طرابلس.. عريضة موقعة من 100 شخصية أثنت على دور ميقاتي بإدارة مرحلة الفراغ
Lebanon 24
18-11-2023
|
11:44
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لفت رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد إلى أنّ الوفد الذي زار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية مطلع الأسبوع سلّمه عريضة موقعة من 100 شخصية في طرابلس.
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وشكر السيد الرئيس ميقاتي على "اللقاء الغني" الذي عقده مع وفد الشمال بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ووفد من مجلس الاتحاد، كما شكر رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي والنقباء محمد نديم صافي وماري تيريز القوال وناظم حفار ونقابة المهندسين ونقيب المعلمين نعمة محفوض ورئيس اتحاد ارباب العمل احمد البقار ورئيس ورابطة مختاري طرابلس فتحي حمزه وجمعية تجار طرابلس ورئيس رابطة الجامعيين غسان حسامي واعضاء المجلس التنفيذي في اتحاد الشمال واعضاء مجلس المندوبين في الاتحاد وايضاً اتحاد ارباب العمل ونقباء ارباب العمل وكل النقباء "الذين وقعوا على العريضة التي تطالب الوزراء المعتكفين الممتنعين عن المشاركه في الجلسات الحكومية بالعودة عن هذه المسالك السياسية والكيديات التي لا تفيد في هذه المرحلة".
وأوضح أن العريضة نوهت بـ"أداء ولقاءات دولة رئيس مجلس الوزراء في الداخل والخارج الهادفة لمنع الحرب عن لبنان ومنع تمددها ولوقف الحرب في غزة وضرورة انتخاب رئيس جمهورية لوقف الفراغ".
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