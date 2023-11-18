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لبنان

صورة لـ"ساحر ومشعوذ" في البقاع.. "قوى الأمن" تكشفه وهذه هويته

Lebanon 24
18-11-2023 | 12:24
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صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:

بتاريخ 16-11-2023 وفي بلدة ابلح، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف المدعو:
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- ح. ب. (مواليد عام 1977، لبناني) لإقدامه على عدة عمليات احتيالية، من خلال ممارسته أعمال السحر والشعوذة على ضحاياه وغيرها من الأعمال الاحتيالية.

كما تبيّن انه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم سلب وانتحال صفة أمنية، وخلاصة حكم بجرم احتيال.

لــذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص تعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور الى مركز المفرزة المذكورة الكائن في قصر عدل زحلة، أو الاتصال على الرقم 807063-08 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
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