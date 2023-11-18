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لبنان

آخر تهديد إسرائيليّ لـ"حزب الله".. هذا ما قاله أحد الوزراء

Lebanon 24
18-11-2023 | 13:04
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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن الإستخبارات الإسرائيلية تراقب عن كثب كل ما يحصل.

وعن هجوم حزب الله على إسرائيل، قال غالانت: "نكبده أثماناً باهظة لقاء هجماته ضدنا ونستعد لما هو قادم، وإذا ارتكب خطأ نعرف كيف نرد".
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