هاشم غادر منزله ولم يعد.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: - إبراهيم هاشم سكينة (من مواليد عام 1981، لبناني).الذي غادر بتاريخ 14-11-2023، منزله الكائن في محلة دوحة عرمون، ولم يعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومة عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 818503-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.