Advertisement

لبنان

قريباً جداً.. إليكم ما سيعلنه مصرف لبنان

Lebanon 24
18-11-2023 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1131917-638359362489990080.jpg
Doc-P-1131917-638359362489990080.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت معلومات قناة الـmtv بأنه من المتوقع أن يعلن مصرف لبنان في الأيام المقبلة عن ارتفاع قيمة موجوداته بالإحتياطي بمبلغ يفوق الـ500 مليون دولار.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصرف لبنان يوسّع دوائر المستفيدين من التعميم 158
lebanon 24
19/11/2023 08:41:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تعميمٌ جديد من مصرف لبنان.. إليكم ما جاء فيه
lebanon 24
19/11/2023 08:41:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان مهمّ جدّاً لمصرف لبنان لهذه الفئة من المودعين... هذا ما أعلنه
lebanon 24
19/11/2023 08:41:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الـmtv: استهداف الموكب الإعلامي الذي كان يقوم بجولة في يارون بقذيفتين ولم يصب أحد بأذى
lebanon 24
19/11/2023 08:41:10 Lebanon 24 Lebanon 24

مصرف لبنان

mtv

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2023-11-19
01:15 | 2023-11-19
01:00 | 2023-11-19
00:51 | 2023-11-19
00:43 | 2023-11-19
00:02 | 2023-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24