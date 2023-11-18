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لبنان

خبر عاجل عن الإنترنت في لبنان.. إليكم ما حدث مساءً!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-11-2023 | 13:40
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علم "لبنان24" أن عدداً كبيراً من المشتركين بالإنترنت في مناطق عديدة لاسيما في بيروت وجبل لبنان، أبلغوا الموزعين اليوم عن أعطالٍ مفاجئة حصلت هذا المساء.
ولفتت المعلومات إلى أنَّ الإنترنت يشهدُ انقطاعات متكررة وسط عدم وجود توضيحات فعلية بشأن أسباب ما يحصل.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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