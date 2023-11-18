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لبنان

هذا ما قيل عن نصرالله مؤخراً داخل إسرائيل.. الكلامُ لافت!

Lebanon 24
18-11-2023 | 14:07
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قالت وسائل إعلامٍ إسرائيليّة إنّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله قام بتهجير سكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للبنان من منازلهم، وأضافت: "بعد الذي حصل، قرر نصرالله أن كلّ من يتحرّك على الشريط الحدودي سيكون هدفاً لنيران حزب الله". 
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وذكرت التقارير أنّ "الوضع في المستعمرات الإسرائيلية في الشمال لا يُحتمل"، موضحة أنه ما من أحد يريد للعودة للسكن هناك. 
من جهته، قال عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الليكود" تالي غوتليف: "اسمحوا لي أن أوضح.. حزب الله ليس مرتدع، فهو يسخر منا ويهاجمنا في كل وقت عندما يكون ذلك مناسباً له".
كذلك، ذكرت صحيفة "معاريف" إنّ "شعب لبنان في الجنوب يتمتع بالحصانة، بينما أصبح عشرات الآلاف من الإسرائيليين في الشمال من النازحين". 
واعتبرت الصحيفة أن "حزب الله متى شاء يرفع مستوى النيران عند الحدود، ومتى شاء يخفضها". 
 
 
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