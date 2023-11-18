أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم السبت، تدمير أهدافٍ لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

وقال مُتحدّث باسم جيش العدو إنّ الإستهداف طال موقعاً ومجمعات عسكرية عائدة للحزب، مشيراً إلى أن طائرة مُسيرة عن بُعد هاجمت أيضاً مجموعة مُسلَّحة تابعة له.