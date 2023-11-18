قصف إسرائيلي يطالُ الجنوب الآن.. ما جديد الوضع؟

أفادت قناة "المنار"، بأن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً إستهدف أحراج بلدة اللبونة في جنوب لبنان، ما أدّى إلى إشتعال حريقٍ كبير في الأحراج ضمن المحلّة المذكورة.

ولفتت المعلومات إلى أن مدفعية العدو قصفت أيضاً منطقة الدمشقية بالقذائف الثقيلة عيار 175 ملم، كما تم إستهداف كروم الزيتون بين بلدتيْ كفركلا ودير ميماس.

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وكان الجيش الإسرائيليّ أعلن، مساء اليوم السبت، تدمير أهدافٍ لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

وقال مُتحدّث باسم جيش العدو إنّ الإستهداف طال موقعاً ومجمعات عسكرية عائدة للحزب، مشيراً إلى أن طائرة مُسيرة عن بُعد هاجمت أيضاً مجموعة مُسلَّحة تابعة له.