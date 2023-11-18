مسؤول إسرائيلي بارز يعترف: لقد خسرنا الحرب عند الحدود مع لبنان!

قال عضو "الكنيست" الإسرائيلي ووزير الأمن السابق أفيغدور ليبرمان، إنّ "الحكومة الإسرائيلية خسرت الحرب في الشمال عند الحدود مع لبنان".

Advertisement

بدوره، قال عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود تالي غوتليف إنّ "حزب الله ليس مرتدعاً، فهو يسخر منا ويهاجمنا في كل وقت عندما يكون ذلك مناسباً له".كذلك، قال معلق الشؤون العربية في "القناة 13"، حيزي سيمانتوف، إنّ "حزب الله سيواصل استخدام ميدان الشمال حتى يرى تغييراً في قطاع غزة"، وأضاف: "لا يوجد تغيير في غزّة، ولم يتم تصفية يحيى السنوار، وإسرائيل ليست أمام القضاء على حماس كلياً".ولفت سيمانتوف إلى أنّ "خطر القضاء على حماس وحلّها وإخراجها من محور حماس إيران حزب الله وسوريا غير موجود على جدول الأعمال"، وتابع: "ما يحدث في الحدود الشمالية وفي بلدات خط المواجهة والبلدات الشمالية هو وضع لا يحتمل، ولا أحد يسكن هناك، ولا أحد يريد العودة إلى هناك، وهذا الأمر يعد إنجازاً لحزب الله".وأمس، قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، عاموس يادلين، إنّ "يد نصر الله هي العليا في الشمال"، في إشارة إلى تفوق المقاومة الإسلامية في لبنان في المواجهات المستمرة مع الاحتلال عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.وأضاف يادلين أنّ "حزب الله ينفذ حرب استنزاف لنا، وجعل عشرات آلاف الإسرائيليين يفرّون، وإعادتهم إلى الشمال تُعَدّ تحدياً كبيراً جداً".وتعليقاً على تصريح يادلين، قال معلق الشؤون العسكرية في الإذاعة الإسرائيلية، أمير بار شالوم، إنّ "ما فعله نصر الله هو دق إسفين بين إسرائيل وسكان الشمال".إلى ذلك، قالت "القناة الـ12" الإسرائيلية إنّ "إسرائيليين كثيرين لم يخرجوا من الشمال برضاهم، وبعضهم أُخرج مجبَراً، وهم يخشون العودة إلى المستوطنات".