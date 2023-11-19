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لبنان

تحذيرٌ عاجل بسبب العاصفة التي تضرب لبنان.. إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
19-11-2023 | 00:51
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يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متمركز حالياً شمال غرب تركيا والذي يقترب شرقاً ويكون قوي الفعالية حيث يحمل معه أمطاراً غزيرة وعنيفة أحياناً اعتباراً من اليوم الأحد.
وتحدثت دائرة الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي عن إمكانية اشتداد بسرعة الرياح وتدني ملحوظ بدرجات الحرارة، مشيرة إلى أن الثلوج قد تتساقط على المرتفعات التي تعلو عن 1900 متر ليل الأحد.
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وبحسب الأرصاد الجوية، فإنه من المنخفض الجوي سيستمرّ حتى ظهر يوم غدٍ الاثنين  لينحسر بعد ذلك ويستقر الطقس تدريجياً اعتباراً من الثلاثاء. 
وفي سياق نشرتها، حذرت "الأرصاد" من اقتلاع الاشجار و اللوحات الاعلانية و ألواح الطاقة الشمسية وارتفاع موج البحر ليتجاوز الـ3 أمتار مع انجراف التربة نتيجة السيول  واشتداد سرعة الرياح  اعتباراً  من  فجر اليوم الأحد.
وفي السياق، يتوجب على السائقين على الطرقات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة تجنباً لأي انزلاقاتٍ مُفاجئة. 
 
 
 
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