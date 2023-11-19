بالتفاصيل.. إليكم برنامج تكريم رجالات الإستقلال في الذكرى الـ80 لإستقلال لبنان

بتوجيهات من السيد رئيس مجلس الوزراء الرئيس نجيب ميقاتي، صدر عن المديرية العامة للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية، وبالتنسيق مع مديرية شؤون الرئاسة في مجلس النواب والمديرية العامة للمراسم في رئاسة مجلس الوزراء، مذكرة تضمنت برنامج تكريم رجالات الاستقلال، لمناسبة الذكرى الـــ80 للاستقلال، بوضع أكاليل من الزهر على اضرحتهم بإسم "الجمهورية اللبنانية" وذلك يوم الثلاثاء في 21 تشرين الثاني الجاري، وفق الاتي:

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- تمثال الرئيس بشارة الخوري في شارع بشارة الخوري: الوزير هنري خوري الساعة.10.00.

- ضريح الرئيس كميل شمعون في دير القمر: الوزير جورج كلاس الساعة 11,30.

- ضريح الرئيس فؤاد شهاب في غزير: النائب فريد هيكل الخازن الساعة .10.00.

- ضريح الرئيس صبري حمادة في الهرمل: الوزير عباس الحاج حسن الساعة .14.00.

- ضريح الرئيس عادل عسيران في جبانة البوابة الفوقا في صيدا: الوزير يوسف الخليل الساعة 10,00.

- ضريح الرئيس رياض الصلح في الاوزاعي: الوزير بسام مولوي الساعة 11.00.

- ضريح الرئيس عبد الحميد كرامي في طرابلس: الوزير زياد المكاري الساعة 10.00.

- ضريح الرئيس صائب سلام في جبانة الشهيد في محلة قصقص: الوزير ناصر ياسين الساعة 10.30.

- ضريح الرئيس رفيق الحريري في ساحة الشهداء: الوزير بسام مولوي الساعة 12.00

- ضريح الرئيس حبيب أبو شهلا في مار الياس بطينا: النائب نبيل بدر الساعة 11.00.

- ضريح الوزير سليم تقلا في ذوق مكايل: الوزير وليد نصار الساعة 11,30.

- ضريح الأمير مجيد أرسلان في خلدة: الوزير موريس سليم الساعة 10.00.

- ضريح الوزير حميد فرنجيه في اهدن: الوزير جوني القرم الساعة 14.00.

- تمثال الشيخ بيار الجميل في بكفيا: الوزير جورج بوشكيان الساعة 11.00.

- ضريح المرحوم عدنان الحكيم في الباشورة: النائب قاسم هاشم الساعة 9.30.

ويوم الاربعاء الواقع فيه 22/11/2023، يزور السيد رئيس مجلس الوزراء الرئيس نجيب ميقاتي قلعة راشيا عند الساعة 00،12. كما يزور الوزير عصام شرف الدين عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر يوم الثلاثاء 21/11/2023 بيت الاستقلال في بشامون، فيما يضع النائب محمد الخواجة عند الساعة العاشرة من اليوم نفسه، إكليلاً على ضريح رشيد بيضون في العاملية - رأس النبع.

ويوم الاربعاء 22 من الشهر الجاري، يضع وزير الدفاع الوطني موريس سليم إكليلا باسم "الجمهورية اللبنانية" على قاعدة تمثال الأمير فخر الدين في وزارة الدفاع الوطني في اليرزة الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.

كذلك، يضع الوزير عباس الحلبي إكليلا من الزهر امام اللوحة التذكارية في محلة الظريف حيث استشهد الرئيس رينيه معوض، وذلك عند الساعة الثانية بعد الظهر.

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