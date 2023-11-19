16
o
بيروت
17
o
طرابلس
26
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
10
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
4 نقاطٍ مهمة تكشف أداء "حزب الله" في الجنوب.. هل تفوّق على إسرائيل ميدانياً؟
محمد الجنون Mohammad El Jannoun
|
Lebanon 24
19-11-2023
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وسط الأحداث القائمة في جنوب لبنان، يُمكن القول إنَّ ميدان المواجهة بين "حزب الله" والجيش الإسرائيليّ يعدّ أكبر ساحة إختبارٍ لكل طرف على مستوياتٍ أربعة: الأول وهو عسكريّ بطبيعة الحال، فيما الثاني نفسيّ، أما الثالث فهو بشريّ، في حين أنّ الرابع إعلاميّ.
Advertisement
على الصعيد الأول، يتبيّن أنّ الحزب بات يُدير معركة تحت سقف الحرب، ولهذا الأمر حيثياته الخاصة. في السّابق، كان "حزب الله" يخوض حرباً واضحة المعالم وجبهة مفتوحة بكل تفاصيلها مثلما حصل في حرب تمّوز ضد إسرائيل عام 2006. حينها، لم تكن هناك أي ضوابط أو معايير يجب الالتزام بها، فكل الأمورُ مشروعة. أما الآن، فالمحاذير كثيرة، كما أن نوعية العمليات والتكتيكات التي يجري اعتمادها تفرضُ على الحزب الإنتباه جداً لكل خطوة يُقدم عليها. لهذا السبب، يعمد المقاومون في الجنوب إلى إنتقاء الهجمات ضد الإسرائيليين من حيث طبيعتها وأماكنها وذلك كي تبقى الأمورُ مضبوطة ضمن الحد الذي يريده الحزب.
في ما خصّ جبهة إسرائيل، فإنّ المحاذير التي تردعها من التمادي على الجبهة كثيرة، والسبب هو أن هناك خيطاً رفيعاً بين الوضع الحالي والحرب التي تخشى تل أبيب الإنزلاق إليها رغم التهديد بها. لهذا السبب، يتبين من الأداء الإسرائيلي أن هناك مخاوف من أن تتطور أي ضربةٍ ضد لبنان لتُصبح معركة مفتوحة، وقد تكون "الشطحات" التي يمارسها جيش العدو دليلاً على تخبّط نابعٍ من أمرين: الأول وهو محاولة إسرائيل إيهام جبهتها الداخلية أنها تتمكن من تحقيق بعض الأهداف العسكرية داخل لبنان، فيما الأمر الثاني يرتبطُ بمحاولة تل أبيب إستدراج الحزب إلى مرحلة جديدة من الردود العسكرية من أجل الوصول إلى لحظةٍ حاسمة تتمكن فيها من إرهاق قدرته العسكريّة عبر مواجهة أكبر من القائمة الآن، وهو الأمر الذي ينتبه الحزب إليه بشدة.
على الصعيد الثاني، يُمارس الحزب حرباً نفسية كبيرة ضد إسرائيل، بدءاً من يوم إنخراطه بمعركة "طوفان الأقصى" في الثامن من تشرين الأول الماضي. منذ ذلك الحين، يلعبُ الحزب على وتر العمليّات العسكريّة نفسياً وميدانياً، ومن خلال ذلك يستطيع أن يُؤثر على الإسرائيليين من خلال زيادة التكهنات حيال ما قد يجري من دون أي يقدم أي معلومة تفيدهم أو تجعلم يكشفون ما يدور في ذهن الحزب.
المُفارقة هنا هي أنَّ الأخير ولخدمة حربه النفسية، بات يزيد تباعاً من الفيديوهات التي توثق العمليات التي يقومُ بها، والهدف من ذلك هو إبراز أنّه بكامل قوته ولديه معدات عسكرية وتحركات حُرة ضمن أرض الجنوب. كلّ ذلك يعني تماماً أن الحزب يريد إيصال رسالة نفسية إلى العدو مفادها: "نحنُ هنا والكلمة الفصل للميدان الذي نُمسك بزمام مبادرته".
النقطة الأكثر تأثيراً هنا ترتبطُ بما فعله الحزب يوم أمس حينما تمكّن من إسقاط طائرة إستطلاع إسرائيلية من طراز "هيرمز 450". صحيحٌ أن المسألة هنا عسكرية، لكنها نفسية أيضاً، فالإسرائيليون باتوا الآن قلقين من تدهور القدرات الجوية لديهم ضد حزب الله في لبنان. ففي حال تمكّن الأخير من إسقاط الطائرات، عندها ستُصبح إسرائيل غير قادرة على شنّ عدوانٍ وفق قواعدها السابقة، فالتهديدات ستلاحق سلاح الجو الخاص بها، في حين أن قدراتها الميدانية في حرب البر ستكون عرضة لإنتكاسة كبرى مثلما حصل عام 2006.
وبشأن الصعيد الثالث المُرتبط بالعنصر البشري، أصبح الحزبُ مُصمماً بشكلٍ أكبر على منع إسرائيل من إيقاع شهداء في صفوفه، والدليل على ذلك يتبين من خلال تراجع عددهم خلال الآونة الأخيرة. كذلك، يسعى الحزب ومن خلال تصعيد عملياته إلى إيقاع أكبر عدد من الجرحى والضحايا في صفوفهم كي يُبلغهم بأمر واحد وهو أن الوضع القائم حالياً والمحكوم بالمعيار الحساسة، يُعتبر خطراً عليهم.. فكيف إذا اندلعت حرب ستسقط فيها كل الإعتبارات؟ حكماً ستشهد أعداد الضحايا إرتفاعاً كبيراً، وهذا الأمر تسعى الجبهة الإسرائيلية لإخفائه قدر الإمكان في كل الأحوال، سواء في مواجهة محدودة أو مفتوحة.
على الصعيد الإعلامي، فإنَّ حزب الله بات يهتمّ كثيراً به. منذ إنخراطه بالمعركة، لم يكن الحزب مُمسكاً بشدة بهذا الجانب كونه كان يسعى لتحضير الأرضية العسكرية قبل أي شيء، وبعد إكتمال العناصر الميدانية وفهم طبيعة المواجهة بشكلٍ سريع، تم الإنطلاق نحو حرب إعلامية أساسية للتأثير على الجانب الإسرائيلي. فمن الخرائط التي ينشرها الحزب للعمليات مروراً بالبيانات المتتالية وصولاً إلى الفيديوهات المختلفة، يسعى الحزب لإدارة اللعبة الإعلامية بشدّة ضد الإسرائيليين. أما الأمر الأكثر تأثيراً فيرتبط برصد الحزب ما يدور في الداخل الإسرائيلي من تقارير عن الإصابات والأرقام المرتبطة بخسائر الجبهة الإسرائيلية مع لبنان بشرياً وإقتصادياً. كل ذلك يُعد أساسياً في صلب الحرب، وبالتالي يمكن القول إن المعركة تمتد إلى أكثر من جانب أساسيّ.
في خلاصة القول، يمكن الوصول إلى استنتاجٍ مفادهُ إن المعركة القائمة في الجنوب تُؤسس لمفاهيم جديدة من المواجهة سواء بالنسبة لـ"حزب الله" أو حتى للجيش الإسرائيلي. وبكل بساطة، فإن أنماط القتال مختلفة حالياً، وبالتالي هذا الأمر سيُعزز من خبرة الحزب في إدارة المعارك المشابهة خلال المرحلة المقبلة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قريباً جداً.. إليكم ما سيعلنه مصرف لبنان
Lebanon 24
قريباً جداً.. إليكم ما سيعلنه مصرف لبنان
13:30 | 2023-11-18
18/11/2023 01:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سارّ جداً عن الكهرباء.. هذا ما حصل
Lebanon 24
خبرٌ سارّ جداً عن الكهرباء.. هذا ما حصل
14:50 | 2023-11-18
18/11/2023 02:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"إحتمالات قاتلة".. تقريرٌ بريطاني عن "حزب الله" يكشف ما قد يشهدهُ الجنوب
Lebanon 24
"إحتمالات قاتلة".. تقريرٌ بريطاني عن "حزب الله" يكشف ما قد يشهدهُ الجنوب
12:57 | 2023-11-18
18/11/2023 12:57:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ عاجل بسبب العاصفة التي تضرب لبنان.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
تحذيرٌ عاجل بسبب العاصفة التي تضرب لبنان.. إليكم هذا الخبر
00:51 | 2023-11-19
19/11/2023 12:51:32
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ طارئ.. العدو يقصف محطّة لـ"ألفا" في منطقة لبنانيّة!
Lebanon 24
خبرٌ طارئ.. العدو يقصف محطّة لـ"ألفا" في منطقة لبنانيّة!
03:55 | 2023-11-19
19/11/2023 03:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
محمد الجنون Mohammad El Jannoun
@MhdJannoun
صحافي ومحرّر
أيضاً في لبنان
10:00 | 2023-11-19
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
08:46 | 2023-11-19
متأثراً بإصابته... وفاة الشاب سليمان سركيس
08:45 | 2023-11-19
فادي المصري نقيباً لمحامي بيروت.. وسامي الحسن في طرابلس
08:41 | 2023-11-19
العاصفة مستمرّة... الأب إيلي خنيصر يتحدّث عن تفاصيل الطقس: الثلوج ستتدنى وأمطار طوفانيّة
08:34 | 2023-11-19
جرحى في حادث سير على طريق جعيتا
08:22 | 2023-11-19
عددها كبير... إليكم المواقع الإسرائيليّة التي قصفها "حزب الله" اليوم
فيديو
سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)
04:00 | 2023-11-18
19/11/2023 17:11:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
Lebanon 24
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
00:49 | 2023-11-16
19/11/2023 17:11:34
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
03:31 | 2023-11-15
19/11/2023 17:11:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24