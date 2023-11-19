عملية جديدة جنوباً.. 6 صواريخ تنطلق من لبنان باتجاه الجليل!

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيليّة أنهُ تمَّ رصد إطلاق 6 صواريخ من لبنان باتجاه منطقة الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة.

ولفتت القناة إلى أنّ صافرات الإنذار دوّت في مستوطنة شلومي في الجليل وذلك تزامناً مع إطلاق الصواريخ.

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وصباحاً، أفادت قناة الـ"MTV" بأنَّ مدفعية الجيش الإسرائيليّ قصفت أطراف بلدتي مارون الراس وعيترون.

كذلك، تحدثت مصادر ميدانية عن سقوط قذائف إسرائيلية في الأحراج الجنوبيّة لبلدة الناقورة.

ويأتي هذا الإعتداء الإسرائيلي الجديد ضد لبنان بعد هدوءٍ حذر ساد أوساط المنطقة الحدودية بعيد منتصف الليل لاسيما بعدما أقدم العدو على شنّ هجمات عديدة هناك خلال ساعات مساء السبت.

وكان الجيش الإسرائيلي استهدف مساء أمس بلدة محيبيب كما قصف أيضاً تلة الحمامص ووطى بلدة الخيام وأطراف بلدتي كفركلا ودير ميماس. كذلك، عمد جيش العدو على ضرب منزلين عند أطراف بلدة بليدا من دون تسجيل إصابات، كما طال القصف المدفعي منطقة حامول خراج الناقورة، في حين استهدفت القذائف المُعادية أطراف بلدة زبقين.

ولم تسلَم مناطق سهل المجيدية ومزرعة حلتا وشانوح وكفرشوبا والعرقوب من القصف الإسرائيلي ليلاً، فيما تعرّضت بلدات أخرى لإعتداءات مماثلة لاسيما الهبارية.

وتزامناً مع القصف المتمادي، لم يُفارق الطيران التجسسي الإسرائيلي سماء الجنوب، في حين اختلطت أصوات القصف المدفعي بأصوات البرق والرعد في ظلّ أحوال جوية عاصفة تُسيطر على لبنان.