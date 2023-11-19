Advertisement

لبنان

عملية جديدة جنوباً.. 6 صواريخ تنطلق من لبنان باتجاه الجليل!

Lebanon 24
19-11-2023 | 02:26
A-
A+
Doc-P-1132038-638359830996673697.jpg
Doc-P-1132038-638359830996673697.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت القناة الـ12 الإسرائيليّة أنهُ تمَّ رصد إطلاق 6 صواريخ من لبنان باتجاه منطقة الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة.
 
ولفتت القناة إلى أنّ صافرات الإنذار دوّت في مستوطنة شلومي في الجليل وذلك تزامناً مع إطلاق الصواريخ.
Advertisement
 
وصباحاً، أفادت قناة الـ"MTV" بأنَّ مدفعية الجيش الإسرائيليّ قصفت أطراف بلدتي مارون الراس وعيترون.
 
كذلك، تحدثت مصادر ميدانية عن سقوط قذائف إسرائيلية في الأحراج الجنوبيّة لبلدة الناقورة.
 
ويأتي هذا الإعتداء الإسرائيلي الجديد ضد لبنان بعد هدوءٍ حذر ساد أوساط المنطقة الحدودية بعيد منتصف الليل لاسيما بعدما أقدم العدو على شنّ هجمات عديدة هناك خلال ساعات مساء السبت.
 
وكان الجيش الإسرائيلي استهدف مساء أمس بلدة محيبيب كما قصف أيضاً تلة الحمامص ووطى بلدة الخيام وأطراف بلدتي كفركلا ودير ميماس. كذلك، عمد جيش العدو على ضرب منزلين عند أطراف بلدة بليدا من دون تسجيل إصابات، كما طال القصف المدفعي منطقة حامول خراج الناقورة، في حين استهدفت القذائف المُعادية أطراف بلدة زبقين. 
 
ولم تسلَم مناطق سهل المجيدية ومزرعة حلتا وشانوح وكفرشوبا والعرقوب من القصف الإسرائيلي ليلاً، فيما تعرّضت بلدات أخرى لإعتداءات مماثلة لاسيما الهبارية.
 
وتزامناً مع القصف المتمادي، لم يُفارق الطيران التجسسي الإسرائيلي سماء الجنوب، في حين اختلطت أصوات القصف المدفعي بأصوات البرق والرعد في ظلّ أحوال جوية عاصفة تُسيطر على لبنان. 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-11-19
05:59 | 2023-11-19
05:41 | 2023-11-19
05:39 | 2023-11-19
05:24 | 2023-11-19
05:03 | 2023-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24