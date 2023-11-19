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لبنان

عاجل من الجنوب.. "حزب الله" يقصفُ مواقع إسرائيليّة عند الحدود!

Lebanon 24
19-11-2023 | 02:41
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أعلن "حزب الله"، اليوم الأحد، استهداف 3 مواقع إسرائيلية عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، هم الضهيرة ونقطة الجرداح وجل العلام.
 
وقال الحزب في بيانه إن العملية التي طالت مركزي الضهيرة ونقطة الجرداح، حصلت عند الساعة 8.30 صباحاً، وقد استُخدمت خلالها الأسلحة المناسبة.
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أما على صعيد العملية الثالثة والتي طالت جل العلام، فقد حصلت عند الساعة 8.35، واستهدفت تجمعاً لجنود إسرائيليين في مركز سرية مستحدث في الموقع. 
 
كذلك، تحدّثت المعلومات عن قصفٍ مدفعي إسرائيليّ طال أطراف بلدتي رامية ودبل القوزح. 
 
بدورها، قالت القناة الـ12 الإسرائيليّة إنهُ تمَّ رصد إطلاق 6 صواريخ من لبنان باتجاه منطقة الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة.
 
ولفتت القناة إلى أنّ صافرات الإنذار دوّت في مستوطنة شلومي في الجليل وذلك تزامناً مع إطلاق الصواريخ. 
 
وصباحاً، أفادت قناة الـ"MTV" بأنَّ جيش العدو قصفَ أطراف بلدتي مارون الراس وعيترون، فيما أفادت مصادر ميدانيّة أخرى عن سقوط قذائف إسرائيلية في الأحراج الجنوبيّة لبلدة الناقورة.
 
 
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