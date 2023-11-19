بلبلة عند الحدود الآن.. حديثٌ عن تسلّل طائرات من لبنان وهذا ما حدث!

أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة بأن صفارات الإنذار دوّت في 11 مستوطنة إسرائيلية عند الحدود مع لبنان بما فيها أفيفيم وبرعام في الجليل الأعلى، وذلك خشية تسلل طائرات مُسيّرة.

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وفي الوقت نفسه، أكدت تقارير إسرائيلية أخرى إختراق عدد من المسيرات أجواء الجليل الأعلى بعد قدومها من جهة لبنان، في حين تحدثت معلومات أخرى عن دخول 3 مسيرات الأجواء الفلسطينية.

بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت أن حادثة التسلل قد انتهت من دون الإبلاغ عمّا إذا تم إعتراض أي طائرة.

من جهته، قالَ الجيش الإسرائيليّ أنهُ اعترض هدفاً جوياً مشبوهاً تسلل من لبنان يُشتبه أن يكون طائرة تابعة لـ"حزب الله".



ووفقاً لـ"يديعوت أحرونوت"، فإنه بعد الإعلان عن الإعتراض، تمّ تفعيل أجهزة الإنذارات في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة بما في ذلك برعام وأفيفيم.

واليوم، أعلن "حزب الله"، استهداف 3 مواقع إسرائيلية عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، هم الضهيرة ونقطة الجرداح وجل العلام.

وقال الحزب في بيانه إن العملية التي طالت مركزي الضهيرة ونقطة الجرداح، حصلت عند الساعة 8.30 صباحاً، وقد استُخدمت خلالها الأسلحة المناسبة.



أما على صعيد العملية الثالثة والتي طالت جل العلام، فقد حصلت عند الساعة 8.35، واستهدفت تجمعاً لجنود إسرائيليين في مركز سرية مستحدث في الموقع.



كذلك، تحدّثت المعلومات عن قصفٍ مدفعي إسرائيليّ طال أطراف بلدتي رامية ودبل القوزح.



بدورها، قالت القناة الـ12 الإسرائيليّة إنهُ تمَّ رصد إطلاق 6 صواريخ من لبنان باتجاه منطقة الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة.



ولفتت القناة إلى أنّ صافرات الإنذار دوّت في مستوطنة شلومي في الجليل وذلك تزامناً مع إطلاق الصواريخ.



وصباحاً، أفادت قناة الـ"MTV" بأنَّ جيش العدو قصفَ أطراف بلدتي مارون الراس وعيترون، فيما أفادت مصادر ميدانيّة أخرى عن سقوط قذائف إسرائيلية في الأحراج الجنوبيّة لبلدة الناقورة.



