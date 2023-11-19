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لبنان
صباحاً.. ماذا حدث مع آلية لـ"اليونيفيل" في الجنوب؟
Lebanon 24
19-11-2023
|
03:36
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انقلبت آلية تابعة للكتيبة الإندونيسيّة في قوات "اليونيفيل"، صباح اليوم الأحد، على طريق مجدل سلم - وادي السلوقي.
ووفقاً لمندوبة
"لبنان24"
في الجنوب، فإنَّ الحادثة لم تُسفر عن تسجيل إصابات.
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