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لبنان

صباحاً.. ماذا حدث مع آلية لـ"اليونيفيل" في الجنوب؟

Lebanon 24
19-11-2023 | 03:36
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انقلبت آلية تابعة للكتيبة الإندونيسيّة في قوات "اليونيفيل"، صباح اليوم الأحد، على طريق مجدل سلم - وادي السلوقي.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الجنوب، فإنَّ الحادثة لم تُسفر عن تسجيل إصابات. 
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