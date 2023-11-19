انقلبت آلية تابعة للكتيبة الإندونيسيّة في قوات "اليونيفيل"، صباح اليوم الأحد، على طريق مجدل سلم - وادي السلوقي.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الجنوب، فإنَّ الحادثة لم تُسفر عن تسجيل إصابات.