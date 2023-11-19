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لبنان

في صور.. الأمطار عرقلت السيارات وكشافة الرسالة فتحت الطرقات

Lebanon 24
19-11-2023 | 04:05
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ الأمطار الغزيرة التي تساقطت اليوم، عرقلت سير السيارات على بعض الطرقات.

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وعلى الفور، تدخلت فرق الدفاع المدني التّابعة لـ"كشافة الرسالة الإسلامية"، وعملت على جرف الحجارة والأتربة التي سببتها الأمطار الغزيرة، وذلك لتسهيل حركة المواطنين. 
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