في صور.. الأمطار عرقلت السيارات وكشافة الرسالة فتحت الطرقات

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ الأمطار الغزيرة التي تساقطت اليوم، عرقلت سير السيارات على بعض الطرقات.



Advertisement وعلى الفور، تدخلت فرق الدفاع المدني التّابعة لـ"كشافة الرسالة الإسلامية"، وعملت على جرف الحجارة والأتربة التي سببتها الأمطار الغزيرة، وذلك لتسهيل حركة المواطنين.

وعلى الفور، تدخلت فرق الدفاع المدني التّابعة لـ"كشافة الرسالة الإسلامية"، وعملت على جرف الحجارة والأتربة التي سببتها الأمطار الغزيرة، وذلك لتسهيل حركة المواطنين.