في نقاط.. هذه آخر مُستجدات وضع الجنوب منذ الصباح وحتى الآن

تصاعدت حدّة التوتر في جنوب لبنان عقب تجدُّد الإعتداءات الإسرائيلية ضد عددٍ من البلدات الحدودية، حيث أقدم جيش العدو على توجيهِ ضربات بالمدفعية وبواسطة سلاح الجو منذ ساعات الصباح الأولى.

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في المقابل، نفذ "حزب الله" عدداً من العمليات صباح اليوم ضدّ مواقع عسكرية إسرائيلية، فيما أفيد عن حدوث عملية تسلل لطائرات مسيرة من لبنان باتجاه منطقة الجليل الأعلى داخل الأراضي الفلسطينيّة المُحتلة.

آخر أحداث الجنوب في نقاط مُختصرة:

- القصف الإسرائيليّ طالَ المناطق التالية: عيتا الشعب - طيرحرفا - الجبين - مارون الراس - عيترون - الناقورة - رامية - دبل القوزح

- حزب الله إستهدف 3 مواقع إسرائيلية وهي الضهيرة، الجرداح وجل العلام

- تقارير إسرائيلية تحدثت عن رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مستعمرات إسرائيلية وتحديداً مرجليوت والمنارة

- وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن تسلل عدد من الطائرات المسيرة باتجاه الجليل الأعلى

- إثر ذلك، دوت صفارات الإنذار في 11 مستوطنة إسرائيلية عند الحدود مع لبنان بما فيها أفيفيم وبرعام في الجليل الأعلى تزامناً مع حادثة التسلل

- صحيفة "يديعوت أحرونوت" ذكرت أنّ قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت أن حادثة التسلل قد انتهت من دون الإبلاغ عمّا إذا تم إعتراض أي طائرة

- من جهته، قالَ الجيش الإسرائيليّ أنهُ اعترض هدفاً جوياً مشبوهاً تسلل من لبنان يُشتبه أن يكون طائرة تابعة لـ"حزب الله"

- شركة "ألفا" للإتصالات في لبنان تحدثت عن تعرض محطة محيبيب للإتصالات لتدمير جزئي نتيجة قصف إسرائيلي طالها مؤخراً.

- الشركة لفتت في بيانها إلى هذه المحطة تغذّي بدورها محطات ألفا في ميس الجبل والدبية وحيان وحولا ومركبا"، مشيرة إلى أن "ما حصل أدى إلى تعطل تلك المحطات الـ6 وبالتالي إنقطاع الخدمة عن كامل المناطق التي تتغذى من هذه المحطات.