مقاتلو "الحزب" استهدفوا موقعاً للعدوّ.. هذا ما كان الجيش الإسرائيليّ يقوم به قبل تنفيذ العمليّة

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه أثناء قيام العدوّ الإسرائيليّ ‏بأعمال الصيانة في موقع المرج، إستهدف مقاتلوه الموقع بالأسلحة المناسبة، وتمت "إصابته إصابة مباشرة". ‏

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