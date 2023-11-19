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لبنان

مقاتلو "الحزب" استهدفوا موقعاً للعدوّ.. هذا ما كان الجيش الإسرائيليّ يقوم به قبل تنفيذ العمليّة

Lebanon 24
19-11-2023 | 05:03
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه أثناء قيام العدوّ الإسرائيليّ ‏بأعمال الصيانة في موقع المرج، إستهدف مقاتلوه الموقع بالأسلحة المناسبة، وتمت "إصابته إصابة مباشرة". ‏ 
 
 
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