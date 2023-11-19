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لبنان

إنطلاق إنتخابات نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس.. الأجواء ديمقراطية والمشاركة حاشدة

Lebanon 24
19-11-2023 | 04:00
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انعقدت الجمعية العمومية لنقابة المحامين في بيروت عند الـ9 من صباح اليوم لإنتخاب نقيب وأربعة اعضاء لمجلس النقابة في قصر العدل في بيروت.
وفتحت صناديق الاقتراع بحضور حشد كثيف من المحامين، علماً أن عملية التصويت كما فرز النتائج تجري الكترونياً.
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ويتنافس على مركزي العضوية والنقيب 11 مرشحاً هم المحامون: مطانيوس عيد والخوري ولحود والحداد ومسعد ونجار ومصري والياس والمستقلان ابرهيم مسلّم وأديب زخور قائد حملة المستأجرين، ويوسف الخطيب. وعلى العضوية أربعة محامين: حرفوش وقليموس وعيد وشريم.
 
وفي طرابلس، انطلقت عملية إنتخاب نقيب جديد للمحامين خلفاً للنقيب ماري تيريز القوال، كما من المقرر أيضاً إنتخاب عضو جديد لمجلس النقابة.
 
ويتنافس في هذه الانتخابات 5 مرشّحين لمركز نقيب، وهم: سامي الحسن، صفوان المصطفى، سعدي قلاوون، ناظم العمر، وبسّام جمال وثلاثة مرشحين للعضوية، وهم: إبراهيم حرفوش، مريانا الباشا وفهد زيفا.
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