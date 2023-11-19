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لبنان

8 سيارات تضرّرت... إليكم ما حصل في هذه البلدة الجنوبيّة

Lebanon 24
19-11-2023 | 06:18
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن الامطار الغزيرة والسيول المتدفقة تسببت بانهيار حائط صخري لموقف سيارات في محلة منطقة كفرجوز - النبطية، ما ادى الى الحاق اضرار مادية بأكثر من 8 سيارات كانت متوقفة فيه.
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