8 سيارات تضرّرت... إليكم ما حصل في هذه البلدة الجنوبيّة

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن الامطار الغزيرة والسيول المتدفقة تسببت بانهيار حائط صخري لموقف سيارات في محلة منطقة كفرجوز - النبطية، ما ادى الى الحاق اضرار مادية بأكثر من 8 سيارات كانت متوقفة فيه.

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