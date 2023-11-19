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لبنان

بصاروخين ثقيلين... "الحزب" استهدف قوّة مشاة إسرائيليّة

Lebanon 24
19-11-2023 | 07:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ "حزب الله" استهدف قوّة مشاة إسرائيليّة، قرب موقع المطلة، بصاروخين من نوع "بركان"، وقذائف "هاون".
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