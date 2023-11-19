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لبنان

تحذير لسالكي هذا الطريق... هذا ما تسبّبت به الأمطار

Lebanon 24
19-11-2023 | 08:02
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" ان الأمطار الغزيرة التي بدأت بالهطول في الضنية منذ ساعات الصباح، تسببت في انهيار صخري وترابي على الطريق المؤدي من بلدة بقرصونا إلى منطقة جرد مربين وسد بريصا في أعالي جرود الضنية، عند محلة القلعة. إضافة إلى انقطاع الطريق الرئيسية التي تربط الضنية بالهرمل.
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وناشد مواطنون علقوا بسياراتهم وشاحناتهم في المنطقة الدفاع المدني وورش البلديات المساعدة في رفع الركام من الطريق وإعادة فتحها أمامهم.
 
 
 
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