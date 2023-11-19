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لبنان

عددها كبير... إليكم المواقع الإسرائيليّة التي قصفها "حزب الله" اليوم

Lebanon 24
19-11-2023 | 08:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ "حزب الله" استهدف حتّى اللحظة، المواقع الإسرائيليّة التاليّة:
 
- موقع الضهيرة  
- جل العلام 
- موقع المرج
- موقع راميا
- موقع حانيتا
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- خلة وردة 
- موقع المطلة
- موقع جل العلام
- نقطة الجرداح
- موقع حانيتا
 
 
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