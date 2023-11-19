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لبنان

جرحى في حادث سير على طريق جعيتا

Lebanon 24
19-11-2023 | 08:34
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نقل عناصر من الدفاع المدني جريحين الى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في جونية اصيبا جراء تعرضهما لحادث سير وقع في جعيتا-كسروان.
وقد تولت جهات اخرى نقل جريح ثالث الى المستشفى.
 
 
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جعيتا

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