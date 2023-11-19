جرحى في حادث سير على طريق جعيتا

نقل عناصر من الدفاع المدني جريحين الى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في جونية اصيبا جراء تعرضهما لحادث سير وقع في جعيتا-كسروان.

وقد تولت جهات اخرى نقل جريح ثالث الى المستشفى.