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لبنان

فادي المصري نقيباً لمحامي بيروت.. وسامي الحسن في طرابلس

Lebanon 24
19-11-2023 | 08:45
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فاز المحامي فادي المصري في انتخابات نقابة المحامين في بيروت بعد أن حصل على 1973 صوتاً، أي بفارق 23 صوتاً عن منافسه المحامي عبدة لحود الذي حصل على 1950 صوتاً. 
 
وبعد فوزه بانتخابات نقابة المحامين في بيروت، قال المصري: "سنكون مُتعاونين ومُتضامنين في عملنا ونحن سلسلة لا تنكسر "، مضيفاً ان "غداً يوم آخر سنبدأ عبره في الحياة النقابية ونحن فوق الأحزاب والمذاهب وأي انتماء".
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كما وفاز المحامي سامي الحسن بمنصب نقيب محامي طرابلس بعد انسحاب منافسه صفوان المصطفى.
 
وأكد الحسن أنه "اذا عملنا بنفس واحد سنطور النقابة ونعزز حقوق المحامي".

وتوجه بالشكر الى النقيبة ماري تيريز القوال على "الانتخابات الراقية"، والى "الزملاء" على "المشاركة في هذا النهار الانتخابي رغم الأجواء الممطرة، وهذا خير وفضل من الله".

كما شكر عائلته وكل من دعمه وسانده وقال: "انا نقيب للمحامين جميعا وان شاء الله نقوم بالصح لاصغر محام ولكل محام واتمنى ان نكون فاعلين. هو يوم مبارك من ايام النقابة وأشكر ايضا الرئيس سعد الحريري وكل محام لأي تيار سياسي انتمى، فقد كنا أمام قرار نقابي سياسي، فالسياسة برا والنقابة جوا وبرا. آمل أن نكون على خطى ثابتة صحيحة ونعمل يدا واحدة، شكرا سعادة النقيبة ماري تيريز القوال".

أما ابراهيم حرفوش ففاز بعضوية مجلس النقابة.
 
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