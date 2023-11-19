Advertisement

لبنان

متأثراً بإصابته... وفاة الشاب سليمان سركيس

Lebanon 24
19-11-2023 | 08:46
A-
A+
Doc-P-1132146-638360059588996800.jpg
Doc-P-1132146-638360059588996800.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن ‏وفاة الشاب سليمان سركيس الذي تعرّض لإطلاق نار في شكا، قبل أيّام، في مستشفى سيدة المعونات في جبيل.
 
 
Advertisement
 
May be an image of 7 people, car and wedding
مواضيع ذات صلة
بعد حادثتي شكا.. "المخابرات" تُحقق مع هؤلاء
lebanon 24
19/11/2023 20:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مُطلق النار على الشاب سليمان سركيس سلّم نفسه
lebanon 24
19/11/2023 20:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال وتضارب بالأيدي أمام محل حلويات
lebanon 24
19/11/2023 20:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
توتّر كبير في شكا ومخابرات الجيش تنتشر في هذه الأثناء
lebanon 24
19/11/2023 20:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24

سليمان سركيس

شكا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:30 | 2023-11-19
13:02 | 2023-11-19
12:58 | 2023-11-19
12:51 | 2023-11-19
12:42 | 2023-11-19
11:57 | 2023-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24