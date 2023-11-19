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لبنان

في هذه البلدة... الطيران الحربيّ الإسرائيليّ قصف منزل رئيس البلديّة

Lebanon 24
19-11-2023 | 10:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ، أغار على منزل رئيس بلدية بلدة الجبين في القطاع الغربيّ.
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غارة

رئيس بلدية

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