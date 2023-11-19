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لبنان

اتصال بين سامي الجميّل وتيمور جنبلاط.. هذا ما دار بينهما

Lebanon 24
19-11-2023 | 11:57
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أجرى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل اتصالاً هاتفياً برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، شكره فيه على دعم "التقدمي" لمرشح الكتائب النقيب المنتخب فادي المصري في انتخابات نقابة المحامين.
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سامي الجميل

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