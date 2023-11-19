الحاج: أما آن الأوان لأن ينتهي لبنان المزرعة والسلاح المتفلت؟

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نعى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج إبن بلدة شكا الشاب سليمان فارس سركيس وكتب عبر منصة "إكس": "‏في دولة "شريعة الغاب" يسقط الشاب سليمان سركيس برصاص الغدر لينضم إلى قافلة الشهداء. عزاؤنا لعائلته الصغيرة وعائلته الكبيرة ولبلدة شكا التي جُبل ترابها بدماء الأبطال، أبطال القضية..".وسأل:"أما آن الأوان لأن ينتهي لبنان المزرعة والسلاح المتفلت ويولد لبنان العدالة والمحاسبة؟".وأضاف: "نطالب اليوم بإنزال أشدّ العقوبات بحقّ الفاعلين ولن نقبل بالتفريط بدم سليمان، وعلى القضاء اللبناني أن يقوم بدوره ولو لمرة واحدة وتلقين المجرمين درساً وكل من تسول له نفسه استسهال استعمال السلاح والقيام بجريمة مماثلة".