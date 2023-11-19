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لبنان

تغريدة مسائية لافتة لجنبلاط.. هذا ما كشفه عن "العميل الفلسطيني"

Lebanon 24
19-11-2023 | 12:51
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كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع X: "شجار بين قائد الشاباك والوزير الإسرائيلي ادى الى فضح اسم العميل الفلسطيني الذي بلغهم معلومات عن عمليه لحماس لكنهم لم يأخذوا المعلومات على محمل الجد.. العميل الفلسطيني حسين الشيخ (رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية)"
 
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