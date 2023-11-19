تغريدة مسائية لافتة لجنبلاط.. هذا ما كشفه عن "العميل الفلسطيني"

كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع X: "شجار بين قائد الشاباك والوزير الإسرائيلي ادى الى فضح اسم العميل الفلسطيني الذي بلغهم معلومات عن عمليه لحماس لكنهم لم يأخذوا المعلومات على محمل الجد.. العميل الفلسطيني حسين الشيخ (رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية)"

شجار بين قائد الشاباك والوزير الإسرائيلي ادى الى فضح اسم العميل الفلسطيني الذي بلغهم معلومات عن عمليه لحماس لكنهم لم يأخذوا المعلومات على محمل الجد،،، العميل الفلسطيني حسين الشيخ (رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية) — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) November 19, 2023 Advertisement