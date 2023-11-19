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لبنان

بعد استهداف شبكة "الفا" جنوباً.. هذا ما أعلنته وزارة الاتصالات

Lebanon 24
19-11-2023 | 12:58
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صدر عن وزارة الاتصالات، المكتب الاعلامي للوزير جوني القرم بيان جاء فيه: 

"تم التعاون بين شركتي تاتش وألفا لتفعيل خدمة التجوال المحلي في ما يقارب عشرين موقعاً على طول الحدود الجنوبية، بهدف تلبية بشكل أساسي مستخدمي شركة ألفا الذين تأثرت الخدمة لديهم جراء الاعتداء الذي حصل على محطة ألفا في محيبيب، كما لتأمين اتصال بديل دائم لكل مستخدمي تاتش وألفا في حال طرأ عطل آخر."
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