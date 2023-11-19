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لبنان

سلام التقي وزير التجارة القطري.. واتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة

Lebanon 24
19-11-2023 | 13:55
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عقد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في إطار زيارته إلى الدوحة، اجتماعا مع وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، في مقر الوزارة في الدوحة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها. كما تم خلال الاجتماع مناقشة السياسات التجارية بين البلدين، والاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة اللبنانية القطرية تمهيدا لعقد اجتماع مطلع العام المقبل.
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