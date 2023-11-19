وهاب يتحدث عن أجرأ رجل أعمال في العالم.. من قصد؟

كتب الوزير السابق وئام وهاب عبر حاسبه على موقع X وكتب: ايلون ماسك أجرأ رجل أعمال في العالم . تجرأ على مناصرة الحق . بالعادة رجال الأعمال الكبار لا ضمير لهم . هذا الرجل إستثناء . غيره قد يخاف من الحرب الظالمة ضده.

Advertisement