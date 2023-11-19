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لبنان

اتصال بين الرئيسين السيسي وميقاتي.. الأوضاع في غزة ابرز البنود

Lebanon 24
19-11-2023 | 14:36
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بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هاتفيا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية وجهود وقف إطلاق النار، بحسب ما أفادت قناة سكاي نيوز.
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