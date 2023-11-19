اتصال بين الرئيسين السيسي وميقاتي.. الأوضاع في غزة ابرز البنود

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هاتفيا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية وجهود وقف إطلاق النار، بحسب ما أفادت قناة سكاي نيوز.

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