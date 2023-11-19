Advertisement

لبنان

التوتر مستمر جنوباً.. هكذا يبدو الوضع مساء اليوم

Lebanon 24
19-11-2023 | 14:40
A-
A+
Doc-P-1132253-638360272094589380.jpg
Doc-P-1132253-638360272094589380.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قصف الجيش الاسرائيلية عند الساعة التاسعة من مساء اليوم اطراف بلدة عيتا الشعب ومنطقة قطمون في خراج بلدتي رميش يارون واحراجها بعدد من القذائف فيما اطلق الجيش القنابل المضيئة مقابل موقع تلة الراهب ترافق ذلك مع قصف متقطع للمنطقة الجدار في خراج رميش، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
كما ألقى الجيش الاسرائيلي قنابل مضيئة  فوق  عيتا الشعب بجنوب لبنان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:00 | 2023-11-19
15:50 | 2023-11-19
14:36 | 2023-11-19
14:23 | 2023-11-19
14:01 | 2023-11-19
13:55 | 2023-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24