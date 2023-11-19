التوتر مستمر جنوباً.. هكذا يبدو الوضع مساء اليوم

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قصف الجيش الاسرائيلية عند الساعة التاسعة من مساء اليوم اطراف بلدة عيتا الشعب ومنطقة قطمون في خراج بلدتي رميش يارون واحراجها بعدد من القذائف فيما اطلق الجيش القنابل المضيئة مقابل موقع تلة الراهب ترافق ذلك مع قصف متقطع للمنطقة الجدار في خراج رميش، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".كما ألقى الجيش الاسرائيلي قنابل مضيئة فوق عيتا الشعب بجنوب لبنان