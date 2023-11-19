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لبنان

وزير الزراعة يبحث ومديري المنظمة العربية للتنمية الزراعية و"سيام مونبوليه " في سبل الشراكة

Lebanon 24
19-11-2023 | 15:50
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التقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن على هامش زيارته مصر،  المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفسور ابراهيم الدخيري في حضور المدير العام لمنظمة "سيام مونبوليه " ديري دوبوبل.
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وكانت جولة افق حول الشراكة الحاصلة بين "سيام مونبوليه" ولبنان ، وإمكان أن يكون هناك شراكة بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة "سيام مونبوليه"  في لبنان أو في مصر.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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