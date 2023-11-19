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لبنان

حلّ وسط

Lebanon 24
19-11-2023 | 17:06
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يعتبر قطب سياسي أن بين المطالبين بالتمديد لقائد الجيش والمعارضين لهذه الخطوة، يبقى تأجيل التسريح الذي ينص عليه قانون الدفاع، هو الحل الوسط بين الطرفين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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