بالارقام والصور: إحصاءات رسمية عن العدوان الاسرائيلي

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أظهرت احصاءات رسمية مرتبطة بالعدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان خلال الايام الاربعة والاربعين الماضية الاتي:- تعرض لبنان (محافظتا الجنوب والنبطية) ل 722 عملية قصف وغارات.- حرق 5,1 مليون متر مربع من المساحات الخضراء.- سقوط 96 شهيدا- نزوح 45,325 شخصا من منازلهم، وتمت استضافة 2,3٪؜ منهم في مراكز ايواء، فيما انتقل 57٪؜ الى مدن وبلدات في الجنوب والنبطية.- نظام المساعدات تم تفعيله لكن الوصول الى اكثرية النازحين في المنازل في حاجة الى جهد مضاعف.