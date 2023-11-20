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لبنان

بالارقام والصور: إحصاءات رسمية عن العدوان الاسرائيلي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-11-2023 | 01:15
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أظهرت احصاءات رسمية مرتبطة بالعدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان خلال الايام الاربعة والاربعين الماضية الاتي:
- تعرض لبنان (محافظتا الجنوب والنبطية) ل 722 عملية  قصف وغارات.
- حرق 5,1 مليون متر مربع من المساحات الخضراء.
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- سقوط 96 شهيدا
- نزوح 45,325 شخصا من منازلهم، وتمت استضافة 2,3٪؜ منهم في مراكز ايواء، فيما انتقل 57٪؜ الى مدن وبلدات في الجنوب والنبطية.
- نظام المساعدات تم تفعيله لكن الوصول الى اكثرية النازحين في المنازل في حاجة الى جهد مضاعف.

 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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