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لبنان
بالارقام والصور: إحصاءات رسمية عن العدوان الاسرائيلي
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
20-11-2023
|
01:15
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أظهرت احصاءات رسمية مرتبطة بالعدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان خلال الايام الاربعة والاربعين الماضية الاتي:
- تعرض لبنان (محافظتا الجنوب والنبطية) ل 722 عملية قصف وغارات.
- حرق 5,1 مليون متر مربع من المساحات الخضراء.
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- سقوط 96 شهيدا
- نزوح 45,325 شخصا من منازلهم، وتمت استضافة 2,3٪ منهم في مراكز ايواء، فيما انتقل 57٪ الى مدن وبلدات في الجنوب والنبطية.
- نظام المساعدات تم تفعيله لكن الوصول الى اكثرية النازحين في المنازل في حاجة الى جهد مضاعف.
المصدر: لبنان 24
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