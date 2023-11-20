ملف "النافعة" الى الصفر مجددا؟!

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فيما اعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات في بيان، انّها سوف تستقبل المواطنين هذا الاسبوع يومي الثلاثاء والخميس، قرر مستخدمو الهيئة "التوقف القسري" عن العمل بدءاً من اليوم، واعلان الاضراب المفتوح، مما يهدد باستمرار تعطيل معاملات المواطنين وسير المرفق العام.ويأتي هذا التطور في اعقاب ما كشفه "لبنان24" الاسبوع الفائت عن "خلافات كبيرة في طريقة العمل ووجهات النظر بين موظفي ملاك الهيئة المدنيين وبين العسكريين المنتدبين الى الهيئة، مما أدى الى إستقالة عدد من المدنيين ومنهم موظف بارز لطالما إعتبر مرجعاً يعتمد عليه في الإدارة وتشريعاتها".وكان مستخدمو هيئة ادارة السير والآليات والمركبات أعلنوا "التوقف القسري" عن العمل بدءاً من اليوم، واعلان الاضراب المفتوح، من اجل "ايجاد صيغة قانونية يستحصل من خلالها المستخدم على نسبة "عادلة" وثابتة مما تجبيه الهيئة من بدلات الخدمات التي اقرت حديثا، ولم تتوضح الآن آلية صرفها". وسألوا "هل يعقل ان يطلب الينا العمل تحت الضغط في مقابل 50 دولاراً".