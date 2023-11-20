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لبنان

‏توتر عند الحدود الجنوبية.. حزب الله يستهدف ثكنة برانيت وقذائف تسقط على مستوطنة برعام

Lebanon 24
20-11-2023 | 01:24
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يسيطر التوتر على الحدود الجنوبية، بعد ان قصف الجيش الاسرائيلي منطقة اللبونة في أطراف ‌ الناقورة.
 
وأفادت مندوبة "لبنان24" عن سقوط قذائف إسرائيلية على أطراف بلدة حولا وميس الجبل ويارون. 
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في المقابل، تم استهداف مستوطنة برعام في الجليل الأعلى بقذائف هاون من جنوبي لبنان.
 
وأعلن حزب الله أنه إستهدف عند الساعة (6:40)  من صباح يوم الاثنين 20-11-2023  ثكنة ‏زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحقق فيها إصابات مباشرة.‏ 

كما وأعلن الاعلام الحربي في الحزب أنه و"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (‌‎8:00‏) من صباح يوم الاثنين 20-11-2023 ثكنة برانيت مركز ‏قيادة الفرقة 91  بصاروخي بركان  من العيار الثقيل وتمت إصابتها إصابةً مباشرة".
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وكان التراشق الصاروخي والمدفعي قد استمر حتى ساعة متاخرة من الليل الفائت بين عناصر من حزب الله والقوات الإسرائيلية التي جددت اعتداءاتها على تلال حلتا شانوح وبسطرة واطراف كفرحمام وكفرشوبا والهبارية وكذلك وادي نبع ابل السقي في ظل تحليق مكثف للطيران التجسسي المروحي فوق مزارع شبعا العرقوب وحاصبيا امتدادا حتى أجواء البقاع الغربي واقليم طاول مرتفعات عرمتى والاحمدية وقد استخدمت القوات الإسرائيلية في قصفها القنابل الفوسفورية والمضيئة بحيث طاولت احراج الصنوبر عند جسر لحد القديم  غربي القليعة.
 
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