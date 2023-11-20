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لبنان

تنسيق شامل بين الحليفين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-11-2023 | 01:45
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في ظل تسارع الاحداث الميدانية في لبنان، وعودة الحراك السياسي الداخلي تحت عناوين واستحقاقات مختلفة، يبدو أن "الثنائي الشيعي" يعمل وفق تنسيق شامل وكامل.

وبحسب مصادر مطلعة فإن "الخطوات السياسية والمواقف التي يتخذها رئيس المجلس النيابي نبيه بري تمثل "حزب الله" بشكل كامل ولا يوجد اي تمايز او خلاف بين الحليفين في هذه المرحلة".
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وترى المصادر "ان الحزب يريد مراعاة جميع حلفائه لكنه في الوقت نفسه ليس في وارد التمايز مع بري"، مشيرة الى "أن رئيس المجلس يقوم بالتواصل مع غالبية المبعوثين الغربيين الذين ينقلون رسائل الى حارة حريك".

المصدر: لبنان 24

لبنان

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