سرقات منظمة في منطقة جبلية وتحركات طارئة لمواجهتها

لفت مصدر أمني الى أن سرقات كثيرة متتالية ومنظمة حصلت منذ أسابيع في مدينة بشري والقرى المجاورة أيضاً، مما إستدعى عقد إجتماع طارئ لإتحاد البلديات وفعاليات المنطقة وتقرر التنسيق اليومي مع القوى الأمنية، بالإضافة الى إنشاء شبكة كاميرات مراقبة في الشوارع الأساسية في مدينة بشري وحدشيت وعدد من البلدات الكبرى، وتطويع مجموعة جديدة من الحرس المنظم من أجل الحد من هذه الظاهرة التي تستعر كل سنة في بداية فصل الشتاء عند نزوح غالبية السكان بإتجاه السواحل.

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