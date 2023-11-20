الجيش والدفاع المدني أنقذهم بصعوبة.. هذا ما حصل مع 6 مواطنين على طريق الارز - عيناتا

٢/١
انقاذ ٦ مواطنين عالقين في الثلوج على طريق الارز/عيناتا.
تمكن عناصر من الدفاع المدني بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانياً وبعد جهودٍ مضنية استمرت منذ الساعة ٢١:٠٠ من مساء الأحد ٢٠٢٣/١١/١٩ ولغاية الساعة ٠٤:١٥ من فجر اليوم الاثنين الواقع في ٢٠٢٣/١١/٢٠ من انقاذ ٦ مواطنين
— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) November 20, 2023
٢/١
انقاذ ٦ مواطنين عالقين في الثلوج على طريق الارز/عيناتا.
تمكن عناصر من الدفاع المدني بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانياً وبعد جهودٍ مضنية استمرت منذ الساعة ٢١:٠٠ من مساء الأحد ٢٠٢٣/١١/١٩ ولغاية الساعة ٠٤:١٥ من فجر اليوم الاثنين الواقع في ٢٠٢٣/١١/٢٠ من انقاذ ٦ مواطنين