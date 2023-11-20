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لبنان

الجيش والدفاع المدني أنقذهم بصعوبة.. هذا ما حصل مع 6 مواطنين على طريق الارز - عيناتا

Lebanon 24
20-11-2023 | 01:36
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تمكن عناصر من الدفاع المدني، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانياً، وبعد جهودٍ مضنية استمرت منذ الساعة التاسعة من مساء الأحد 2023/11/19 ولغاية الساعة الرابعة من فجر اليوم الاثنين الواقع في 2023/11/20 من انقاذ 6 مواطنين احتجزتهم الثلوج داخل سيارتين رباعيتي الدفع وبيك أب على طريق الارز - عيناتا عند الغرفة الفرنسية.
 
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