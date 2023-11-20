الجيش والدفاع المدني أنقذهم بصعوبة.. هذا ما حصل مع 6 مواطنين على طريق الارز - عيناتا

تمكن عناصر من الدفاع المدني، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانياً، وبعد جهودٍ مضنية استمرت منذ الساعة التاسعة من مساء الأحد 2023/11/19 ولغاية الساعة الرابعة من فجر اليوم الاثنين الواقع في 2023/11/20 من انقاذ 6 مواطنين احتجزتهم الثلوج داخل سيارتين رباعيتي الدفع وبيك أب على طريق الارز - عيناتا عند الغرفة الفرنسية.

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انقاذ ٦ مواطنين عالقين في الثلوج على طريق الارز/عيناتا.



تمكن عناصر من الدفاع المدني بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانياً وبعد جهودٍ مضنية استمرت منذ الساعة ٢١:٠٠ من مساء الأحد ٢٠٢٣/١١/١٩ ولغاية الساعة ٠٤:١٥ من فجر اليوم الاثنين الواقع في ٢٠٢٣/١١/٢٠ من انقاذ ٦ مواطنين — الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) November 20, 2023 Advertisement